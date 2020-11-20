板橋市一名母親在本月17日晚間騎機車載著兒子，卻因為為違規遭員警攔檢取締，並開立一張600元罰單，她盛怒簽完字後氣得摔筆，接著猛力一催油門離開，但後座的國小兒子根本還沒坐穩，就直接從後座倒栽蔥，往後翻滾到路面，影片遭PO上網，拍攝員警立刻遭到板橋分局懲處，未料卻引起眾怒，紛紛前往板橋分局臉書粉絲團灌，怒譙「又再打自己小孩給別人看，還要呼籲疼小孩？！」「關懷民眾的同時有沒有關懷被摔筆的員警?」

媽媽不爽收罰單 催爆油門後座兒噴飛慘叫

一名網友在臉書社團「為警察加油」PO文表示，「妳生氣了嗎？人身安全比情緒重要！」，影片中可見，一位媽媽的表情非常不滿，遭警察臨檢開單，簽完字後把筆摔還給員警，再怒催油門，但暴怒的情緒下忘了顧及後座的兒子，接著就出現男童的慘叫聲。許多網友看到影片後相當不捨，因為直衝的速度讓他直接飛離座位，翻了2圈後倒上馬路中央認為兒子相當無辜，而媽媽做了最壞身教。

由於引發民眾熱議，加上警方密錄器畫面都是提供偵查之用，並非員警在未經核可下私自外流，因此板橋分局特別臉書上發出新聞稿表示，有關網路社群貼文男童自機車摔落之影片，經分局主動檢視影像調查，發現該影像內容係執勤同仁所蒐錄之畫面，該同仁不當使用已違反「警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點」，本分局已從重嚴懲，追究該同仁行政責任，並將加強宣教同仁，應恪遵資訊使用規定，以避免衍生爭議。

媽媽因為不滿遭開單，簽完字後想催油門離開，沒想到後座兒子被噴飛。（圖／翻攝自臉書社團「為警察加油」）

板橋分局解釋，警方事後介入關懷，發現該駕駛與其幼子親子互動關係良好，當日駕駛並非介意交通違規之罰緩，而是因有急事待辦，急駛離開造成幼子翻落之行為並非故意，也相當心疼幼子情形，藉此呼籲社會大眾應理性看待，勿再有情緒上的回應。

板橋分局懲處將秘錄器外流的員警，遭民眾灌爆臉書留言「變成警察的錯？」（圖／翻攝自臉書）

許多網友看到影片後感到非常憤怒，紛紛回應「被開單就開單了！小孩是無辜的」、「誇張，旁邊有台車經過怎麼辦」、「最壞的身教」、「違規被開單是活該，但小孩很無辜，小孩沒坐穩就催油門讓他跌下來，萬一有車經過又撞到是不是要怪警察了」。

但民眾見到員警遭到懲處，反而集中火力抨擊板橋分局，1300餘個留言瞬間灌進臉書粉絲團內為該位員警叫屈，「千錯萬錯又變成警察的錯？」、「可憐的同仁，被甩筆還要給人家好態度，警察也是人啊！這位媽媽」、「眼說蝦話欸，不愧是官阿，多一個口，比別人更會講幹話」、「功是官，過是基層，只會打自己的小孩給別人看，這就是官啊。」

(中時新聞網)