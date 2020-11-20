因應基本工資自明年1月1日起，由每月2萬3,800元調整為2萬4,000元，「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」配合同步修正，並自明年1月1日實施。勞保局為減輕投保（提繳）單位行政作業負擔，將主動辦理投保薪資（月提繳工資）逕調作業，預估勞保逕調人數約288萬餘人，勞退逕調人數約116萬餘人，投保（提繳）單位不須另行申報。

新修正投保薪資分級表修正內容，將原109年度適用的分級表第1級2萬3,800元刪除，原第2級2萬4,000元遞移為第1級，其餘投保薪資金額均未修正並依序遞移，修正後分級表計15級。另外，職業訓練機構受訓、部分工時、庇護性就業身心障礙等被保險人之薪資報酬未達基本工資者，月投保薪資等級、金額及月投保薪資下限均維持原規定未變動。至勞工退休金月提繳分級表，原2萬3,800元等級刪除，應適用2萬4,000元等級，其餘維持不變。

勞保局表示，將針對109年12月份月投保薪資（月提繳工資）為2萬3,800元之所有被保險人（包括部分工時、庇護性就業身心障礙、職業訓練機構受訓及職業工會低收入會員等被保險人）及提繳勞工退休金者，自明（110）年1月1日起辦理逕調投保薪資（月提繳工資）至2萬4,000元，保險費（勞工退休金）並自當日起按調整後金額計收。相關逕調事項，將於10月份繳款單背面印製通知函通知投保（提繳）單位（預計11月25日前寄發），並於e化服務系統公告。

(工商 )