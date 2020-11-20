受制雙王之權王台積電與股王大立光回軟，加上國泰金、富邦金、玉山金、統一、台泥等傳金集團股走勢疲弱，使盤勢上檔承壓；不過，聯電、聯發科接棒短多帥印，且被動元件、IC設計與矽晶圓等族群力挺多方，使盤勢下檔有撐，周五加權指數上下震盪後，仍得守穩13700點。

重量級集團股短線站在多方者，除聯電、聯發科外，還包括南亞科、台塑、仁寶、友達、元大金、南亞、台玻、長榮、和碩及台達電等，力抗蘋概三劍客拉回修正壓力。

集中交易市場加權股價指數終場僅小挫5.99點，報13716.44點，跌幅0.04%，成交2176.24億元。唯本周與上周五收盤指數比較，台股周線係大漲443點，表現出色。

櫃買市場方面，短線生技、觀光兩類股指數雖回軟，但電子、電機、紡纖、化學、鋼鐵、營建與航運等族群力挺多方陣營，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數持穩上漲0.54%，報171.39點，成交614.68億元。

亞股方面，日本、澳洲、越南與印度等股市，目前暫報下挫；唯大陸深滬兩市、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國及印度等股市則紅光滿面。

美股盤後電子盤方面，受制新冠疫情持續干擾景氣復甦腳步，使市場追價意願疲軟，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指暫報臉色不佳。

業內人士指出，整體來看，台股Q4與明年上半年基本面無礙，加上北美地區新冠疫苗，可望在12月的耶誕節量產上市，顯示未來3至6個月的疫情後的經濟展望仍審慎樂觀。

此外，短中期新台幣兌美元匯價緩步升值趨勢仍可期，國際熱錢有機會持續「愛台」，在資金、基本面滿OK，及政策面不偏空下，台股波段行情不必看淡，包括半導體、5G、電動車、AI、被動元件、矽晶圓與IC設計等族群，逢低值持續追蹤。

(工商 )