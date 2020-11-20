耶誕老人現身六福村，參與耶誕大遊行，胡桃鉗騎兵隊也以滑冰登場。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

六福村精心打造歡樂白雪耶誕村，營造歡樂溫馨耶誕氣氛。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

耶誕節的腳步將至，六福村主題遊樂園每年精心打造白雪耶誕村，11月28日起至明年1月3日，以「童話耶誕」為主題，結合童話胡桃鉗的故事，打造飄雪耶誕村，邀請大小朋友共同與耶誕老公公同樂

六福村行銷經理黃淑芳表示，耶誕村今年結合經典童話胡桃鉗的故事，包含大鬍子、戴高帽子的士兵、國王等，在今年遊行隊伍中，也由六福村吉祥物哈比、哈妮領軍，耶誕老公公、冰雪女王一同現身，還有鼠王帶著鐵環特技、雪王子、胡桃鉗士兵大展滑冰炫技，帶來驚喜彩蛋。

11月28日起，美國大西部將成為飄雪耶誕村，周一除外的每天下午3點，耶誕老公公也會在耶誕小屋和大小朋友合影。

此外，六福旅遊集團連續11年舉辦耶誕公益活動，11年來共扶助7萬名弱勢兒童入園遊園，今年的度「愛心圓夢‧永續希望共學募款計畫」首場將於12月19日舉辦，號召大家共同響應，民眾捐助1000元給偏鄉學童、弱勢對象，六福村同步招待1名偏鄉學童、弱勢對象入園。更多優惠資訊可於六福村官方網站、臉書查詢。

(中時 )