總統蔡英文今日上午接見高球界菁英選手及中華民國高爾夫協會幹部，期勉選手繼續努力，創下輝煌成績，也盼政府、體育界及企業界共同集結資源，讓「高爾夫六年振興計畫」順利推動，讓臺灣高球再攀巔峰。

蔡英文表示，去年舉行「台灣裙襬搖搖LPGA」的時候，她受中華民國高爾夫協會王政松理事長邀請參加晚宴，歡迎各國的高爾夫選手來到台灣。透過高爾夫球，我們讓世界走進台灣，也讓台灣走向世界。在中華高協及裙襬搖搖基金會的協助下，徐薇淩、侯羽桑、侯羽薔與安禾佑這4位傑出選手，都在世界高壇嶄露頭角，都是我們的台灣之光。

蔡英文指出，今年雖然遇到疫情，但大家為台灣爭光的努力，一天也沒有停下來。今天，羽桑、羽薔及禾佑都還在賽事中繼續累積實力。在現場的薇淩，也嘗試不一樣的訓練方式，像是挑戰潛水、馬拉松，積極備戰，希望順利參加明年的東京奧運。

蔡英文表示，不只選手很拚，選手的家人及今天在場的每一位訪賓，都付出了許多心力，推動台灣高爾夫的發展。像是王政松理事長去年提過的「高爾夫六年振興計畫」，已於今年6月召開公聽會，向社會大眾說明，廣納各方意見。在座的立法委員們也都非常關注，提供許多建議。

蔡英文說，她看到薇淩在公聽會上談到，希望讓選手不再孤軍奮戰。她認為，這是政府推廣體育運動非常重要的工作。當一位選手在國際賽事爭取榮耀，他代表的不只是個人，而是整個國家。我們一定要從旁協助，讓選手能夠面對競爭，也才會有更多選手投入，一起在國際發光發熱。

蔡英文指出，中華高協的六年振興計畫，從扎根基層、培育選手、改善球場環境、精進高爾夫賽事內容，到推廣台灣高爾夫用品，可以說是面面俱到。目前，教育部體育署已經跟高協召開會議，也將協助高協規劃細部的執行方式，希望能在明年開始執行這個計畫。

蔡英文強調，過去，許多高球名將前輩打下的成就，讓台灣有「亞洲高爾夫王國」的稱號，現在要再度擦亮這個招牌，是大家心中的企盼。

蔡英文表示，她非常高興能夠見到接棒的年輕選手，也看到選手的家人們都給予最大的支持，非常關心高球的發展。她相信，這4位傑出的年輕選手一定會繼續為台灣創下輝煌的成績。希望政府、體育界及企業界一起努力，集結更多的資源，讓計畫推動順利，讓台灣高球再攀巔峰。

(中時 )