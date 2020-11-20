台西鄉丁姓善心人士自雲林縣長張麗善上任後捐贈課桌椅、足球門，日前再捐90萬元給全縣國中小、縣立高中騎單車的學生購置前燈、後燈、反光條共5200多份，他堅持匿名捐贈，張麗善表示，她迄今未見過他，因此20日舉辦記者會拍一張照片，讓丁總知道他的善舉已經完成。

張麗善說，長榮大學發生馬來西亞女大學生遇害不幸案件後，縣府針對校園內外所有的照明設備、監視系統、路口監視系統已盤點完畢，虎尾科大、雲林科大、環球科大路邊的照明設備，這幾天會全部完成。

她表示，全縣國中小騎單車上學的學生約有5200人，夜間行車安全也相當重要，感謝台西鄉丁姓善心人士長期以來默默行善，縣府原定先幫每名單車族學生加裝後車燈，但丁姓善心人認為前、後燈都一定要裝，反光條也要貼，共捐贈90多萬元。

張麗善表示，丁先生企業經營得很好，特別是他願意回饋，去年曾捐贈冷氣機、課桌椅、足球門，今年再捐贈1萬套課桌椅，對於學校的需要都給予默默支持，但她迄今未見過他，今（20日）舉辦記者會對他表達感謝之意。

(中時 )