雲林國立北港農工近年將植物染工藝導入農場經營科特色課程當中，從種植藍草開始，到縫製成品都由學生自己親手做。藍染工序繁複，極需耐心才能做出完美作品，平時粗枝大葉的男同學，反而在製作過程中，展現細心溫柔的一面。
北港農工實習處主任葉金桂表示，該課程請業師進行協同教學為國教署推動計畫，引進業師可以增進學生及老師更加了解業界所推廣的項目、使用器具等，透過該計畫連接產學，對師生都有很大的幫助。
協助指導學生的業師為安染工坊負責人劉俊卿，從事植物染工藝數十年，從植物栽種、種子採收、藍泥製作、染布、縫紉等，一條龍教導學生製作成品，而學生也透過反覆的浸染、曬乾，一針一線縫紉的工序，培養自己的耐心。
農場經營科學生黃予慈說，因為工序繁雜，在藍染過程中遇到許多困難，但是看見成品之後，自己覺得非常有成就感。
平時個性粗枝大葉的男同學，在製作染布時也能展現出細心的另一面，一針一線雖然動作較慢，但是也漸漸做出心得。農經科學生製作的藍染作品相當多樣，有口罩套、枕套、衣服、杯墊、桌巾等，同學發揮創意，將傳統藍染文化繼續傳承。
(中時 )
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