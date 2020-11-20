被動元件大廠國巨2018年與被動元件電感廠美磊的併購案發生內線交易，檢調發現美磊前董座蔡茂禎在併購案訊息公開前，透過親友帳戶或由其親友事先大買美磊，等重大訊息公告再陸續賣出，不法獲利約300萬元，台北地檢署20日依違反《證券交易法》內線交易罪起訴蔡茂禎。

2018年1月，國巨旗下的奇力新與蘋果iPhone電感供應商美磊分別召開董事會，決議由奇力新以發行新股的股份轉換方式，取得美磊100％股權，美磊則成為奇力新100％持股子公司。

不過，這起國巨集團旗下的併購案，事後傳出內線交易。時任美磊董事長的蔡茂禎，在2017年12月1日親自到國巨與董座陳泰銘見面談定併購案後，就開始透過親友等人帳戶，大量買進國巨、美磊股票，等到利多消息公布再賣出獲利約300萬元。

蔡茂禎到案後坦承犯行，北檢依違反證券交易法內線交易罪將蔡起訴。

(中時 )