許多年輕人喜歡騎乘改裝車在深夜四處飆車，不僅容易發生事故，巨大的噪音也常使附近居民抱怨不已，蘆洲分局昨（19）日深夜在轄內噪音車熱點佈設8個路檢點，包圍噪音車輛行駛範圍，2小時內查獲76輛非法改裝機車，當場依法取締開罰。

警方呼籲，不當改裝車體、使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，一經環保局認定違法，將依道路交通管理處罰條例第18條處新台幣2400元以上、9600元以下的罰鍰，並責令檢驗，另外改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新台幣6000元以上、24000元以下的罰緩。

蘆洲警分局統計今年1月起至對於改裝致噪音車輛，已攔查通報環保局5,595件，希望以現場攔查之強力作為配合通報環保、監理單位等作為及高額罰款，確實遏止改裝、製造噪音的車輛擾民問題。

分局長李忠萍表示，為維護車友們合理合法改裝權益以及廣大市民夜間安寧生活品質，取締重點在於＂抓吵不抓改＂，車主所使用排氣管只要是原廠管或經行政院環境保護署認證實驗室取得噪音檢測合格，即可合法、安心行駛於道路。

(中時 )