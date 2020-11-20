30歲陳姓男子在高雄設立3處跨國博弈網站洗錢水房，刑事局南打中心幹員月初攻堅時，陳男急按斷電系統，讓電腦刪除所有資料並自動恢復原廠設置，警方花了半個月時間還原系統資料，發現水房1年多來幫大陸、菲律賓的博弈網站洗錢逾台幣20億元，陳等23人被依賭博、洗錢防制法送辦。

據了解，陳男自去年8月在高市鼓山區明誠三路、裕誠路及左營區埤仔頭路等3地點設洗錢水房，由他及32歲吳姓、33歲林姓共3男負責管理3處水房；同年11月起，雇用另20名男女輪三班制，利用大陸限行發行的U盾，為大陸博弈網站處理大陸及菲律賓收帳、轉帳等匯兌工作。

刑事局南部打擊犯罪中心獲報情資，經數月追查掌握3處水房藏身處，3日下午和高雄市、屏東縣刑警大隊、高市鳳山和鼓山分局，兵分3路搜查這3處水房；當警方攻入陳男負責的鼓山區明誠三路水房時，陳男見警方現身，立即躲入房內，按下早已布設的斷電系統，將水房內19台電腦主機全自動還原成原廠設置。

手下也火速通報裕誠路吳男所負責的水房，埋伏在外的警方見吳出門接到通報電話，回頭進屋要按斷電系統前立即將人壓制，另埋伏埤仔頭路的員警也隨即攻入水房；3處水房查獲39台電腦主機、U盾514個等證物，陳男身上找到相關帳目筆記及教戰手冊。

警方花了半個月時間還原電腦資料，發現這3處水房共協助幕後集團為大陸、菲律賓的博弈網站，利用U盾涉嫌洗錢，金額達人民幣5億元，折合新台幣約20億元，陳在洗錢金額中抽1％當水房酬勞，估計已得不法所得2000萬元。檢方對陳及另4人聲押，後經橋頭地方法院裁定3萬元至5萬元交保。

(中時 )