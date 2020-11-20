MINI汽車總代理汎德公司舉辦「MINI Countryman個性生活日」活動，11月21、22日在台北華山1914文化創意產業園區開跑，全新MINI Countryman運動休旅以MINI家族最暢銷車款之姿首發亮相，寬敞舒適的五人座車室空間，可自由依40/20/40比例傾倒或前後滑移的後座，極大化行李廂空間，為車主創造實用且靈活的座艙，搭配全新專屬車色Sage Green，如灰似綠的獨特色調，開發個性化族群用車市場。

汎德指出，MINI Countryman個性生活日現場除有四款全新MINI Countryman運動休旅現身外，還有多項精心打造的生活風格體驗區，11月20日當天，MINI品牌大使－簡嫚書更將出席MINI Countryman個性生活日與粉絲互動。

MINI Countryman運動休旅亦將於11月27日起展開全台個性巡迴展，陸續前往台中Tiger City老虎城購物中心、台北信義新光三越A11、高雄統一夢時代購物中心、桃園台茂購物中心、台南新光三越新天地等地展出。

(工商 )