英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）與英國牛津大學共同研發的新冠疫苗，日前傳出好消息！外媒指出AZ疫苗有99%的受試者在施打疫苗後成功出現抗體；老年人身上出現「強烈免疫反應」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，牛津這支疫苗只需要在攝氏2至8度下保存，幾乎和一般疫苗的保存條件一樣，且價格更便宜，指揮中心將努力爭取。

《路透》報導，刊登在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的報告指出，70歲以上者，是患重病及死於新冠肺炎的高風險族群，「他們可以對COVID-19病毒疾病建立強大免疫力」。

莊人祥表示，英國牛津這支疫苗列在COVAX首波名單中，價格甚至是輝瑞的七分之一。指揮中心今年八、九月已接觸廠商，且同時透過COVAX跟廠商聯繫，雙管齊下、作業良好；但疫苗是否買得到，還在洽談中。

莊人祥表示，AZ疫苗保存環境只需要2至8度，幾乎不需要什麼冷鏈設備、技術，價格又更便宜，先前雖傳出有受試者因施打疫苗產生嚴重不良反應，導致實驗停擺，但後來調查報告證明和疫苗無關。

目前新冠肺炎疫苗預算編列115.5億元，目標買入3000萬劑，各方面都會爭取看看，若價格有所波動導致不夠買，衛福部長陳時中日前也說，還可動用52.8億元，目標希望讓1500萬人接種。

(中時 )