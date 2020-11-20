搭上居家辦公及線上教學新常態生活列車，欣普羅(6560)不僅業績三級跳一路旺至明年，股價也挾業績飆漲，今天盤中股價突破百元關卡，躋身百元俱樂部，成為大立光(3008)、玉晶光(3406)之外，第3家站上百元的光學元件公司，累計今年以來股價漲幅達1.97倍，更是光學元件股之冠。

全球新冠肺炎疫情及美國華為新禁令讓光學產業呈現兩樣情，智慧型手機、汽車市場受到重創，相機市場持續低迷，致使手機鏡頭、車載鏡頭及相機相關廠商今年前3季業績除玉晶光(3406)優於去年同期，大立光、亞光(3019)、佳凌(4976)、新鉅科(3630)及今國光(6209)均較去年同期衰退，而搭上遠距生活的欣普羅及轉型佈局逐步發酵的華晶科(3059)業績逆勢成長，其中欣普羅更因實物攝影機訂單強勁，業績自下半年展現強勁成長力道。

欣普羅第3季營業利益為5071萬元，稅後盈餘為3857萬元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘2.2元；累計前3季營業利益7022萬元，稅後盈餘5258萬元，亦是歷年同期新高，每股盈餘3.01元；欣普羅預估，第4季業績會比第3季好。

欣普羅董事長陳義文表示，無論疫情如何，居家辦公已成為常態，客戶訂單已接到明年3月，目前客戶開始洽談第2季訂單，從客戶訂單來看，明年遠距教學及視訊會議產品出貨量將從今年20萬套增加至50萬套，加上智能安全帽、AI相機及億萬像素攝影機即將於明年上半年陸續量產，明年營收及獲利均可望較今年大成長。

(時報資訊)