歐盟執委會一項文件顯示，歐盟正計畫介入科技公司與汽車製造商之間的專利糾紛，並建立一系統來檢查某些專利是否為技術公司所聲稱的技術標準為必要的。

芬蘭的諾基亞與德國車廠戴姆勒，目前正在德國法庭針對關鍵導航和通訊技術的權利金水準，以及誰應該支付出現爭論。

歐盟競爭委員專員維斯塔格(Vestager)與歐盟數位主管布列頓(Breton)將在24日說明執委會智財權行動計畫中的這些提案。

首先，執委會將介入汽車部門，參與討論有效的授權方案的可能性。報告稱，目前最大問題出現在標準必要專利(SEP)持有人和被許可人之間，涉及到能源、健康、智慧製造等領域的數位和電子部門和網路連線裝置使用。

歐盟目前無介入紛爭，僅要求企業間自行解決，有些人僅視為是合約問題；而汽車製造商則視為是反壟斷問題。

諾基亞每年專利授權收入為14億歐元，認為戴姆勒在未授權之下使用了公司蜂巢式SEP專利。

歐盟希望成立獨立的第三方機構進行審查，將對將對部分專利是否如同持有人聲稱那樣對一技術標準為必要的，進行審查。專家則指出，在全球市場進行必要性檢查，會是相當困難的，要找到具備該技術能力的合格機構也是很困難。

(時報資訊)