CNBC報導，三星電子資深副總裁Taejong Jay Yan表示，三星的穿戴式裝置今年銷售額成長逾30%。

這位三星副總在接受CNBC訪間時表示，消費者購買穿戴式產品，在這場大流行病期間用來監測自已的健康狀況。「雖然因為新冠肺炎疫情，大部分消費者今年計畫縮減開銷，但三星的穿戴式裝置營收與去年相比仍成長30%或更多」。他並表示，三星將繼續投資這些先進技術。

根據市場研究公司IDTechEx，到2025年，全球穿戴式裝置市場可望擴大至近700億美元，主要領域將是醫療照護，包括醫學、健身與健康等。這個市場的競爭相當激烈，三星在智慧錶與健身手環市場上迎戰各路好手，其中也包括蘋果與谷歌等科技巨頭。

三星今年推出新款智慧錶Galaxy Watch Active 3，提供血氧、睡眠與血壓監測等健康功能。該公司認為這些醫學功能是自家智慧錶的主要優勢，未來將繼續與醫療照護公司在產品製造上合作。

(時報資訊)