新冠肺炎疫情持續蔓延，新竹縣政府統計，今年累計居家檢疫人數達8111名，即使國內疫情穩定，不過近日違反居家檢疫案件數大增，縣府民政處也提醒，居家檢疫者若擅自外出、其他違規，可以「傳染病防治法」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，處以20萬至100萬元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

新竹縣政府衛生局近日收到多起違反居家檢疫規定的裁罰案，違規事項包含前往遊樂園遊玩、短暫外出，甚至遛狗或是慢跑，不少民眾誤以為檢疫期滿後外出的違規是依照時間長短作為裁罰基礎。

民政處重申，中央雖已放寬居家檢疫者的外出規定，因親屬身故、重病等社會緊急需求者可申請外出，從原先的居家檢疫期滿第5天起才可申請，放寬為無症狀居家檢疫者首日即可向地方衛生局申請外出。

此外，日前竹北市曾發生有居家檢疫者入住，遭大樓管委會刁難的個案，民政處也呼籲，依據傳染病防治法第11條規定，不得歧視隔離治療、居家檢疫、集中檢疫者， 同法第12條，也不得拒絕不公平待遇，若有違反，得處1萬元以上15萬元以下罰鍰。

新竹縣長楊文科表示，居家檢疫者若有任何問題、外出需求，包含申請外出、就醫、倒垃圾、申請防疫旅館、日常採買等，務必向當地里幹事回報，勿擅自外出等違法相關規定。

(中時 )