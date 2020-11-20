矮靈祭有許多禁忌規矩必須遵守。（謝明俊攝）

遊客不得隨意進入祭屋。（謝明俊攝）

迎靈儀式以不間斷的吟唱祭歌來迎接矮靈及神祇。（謝明俊攝）

迎靈儀式由長老帶領族人以不間斷的吟唱祭歌來迎接矮靈及神祇。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌推薦美味的小米酒。（謝明俊攝）

苗栗縣警局動員大批警力來協助矮靈祭順利進行。（謝明俊攝）

2年一次的南庄向天湖矮靈祭，19日晚間6時許正式登場，由賽夏族長老帶領族人展開迎靈儀式，整個儀式持續至20日清晨，賽夏族人以不間斷的吟唱祭歌來迎接矮靈以及雷神等神祇到來，苗栗縣長徐耀昌晚間特地上山向全體賽夏族人致意，祭典將持續至21日送靈結束為止。

賽夏族的矮靈祭都是2年舉辦一次，因賽夏族世居地有苗栗及新竹五峰南北兩大族群，因此，兩地矮靈祭的舉行時間都是3夜，但會刻意安排差一天，從首日的迎靈及次日的娛靈到最後一夜的送靈，賽夏族人都會以不間斷的吟唱祭歌及舞步來祭祀矮靈及賽夏族神祇。

由於矮靈祭是帶有懺悔意義的祭典，所以祭典期間有許多的禁忌規矩必須遵守，尤其是外來遊客對祭典內容較為陌生，在參觀祭典時務必遵守現場主辦單位所張貼公告及工作人員指示，以免影響祭典進行及觸犯祭典禁忌。

祭典中，所以參與祭典的人員，必須在到達祭場後，先到祭屋大門旁，由朱家人員協助在身上及照相器材上綁紮芒草，有祈福避邪作用，離去時再收起，祭典進行中，遊客不得任意進入祭屋及會場中，尤其不得在祭屋內拍照錄影，也不得使用閃光燈。

矮靈祭首日是迎靈儀式，苗栗本地南庄及獅潭等地賽夏人，19日下午就陸續到向天湖祭場等候新竹五峰的族人前來，晚間6點多正式展開迎靈儀式，族中年輕人高舉各家旗幟，由長老帶領族人牽手吟唱迎靈祭歌，據悉，迎靈首日祭歌有多達12首，歌詞內容相當多，並且不重複，而且吟唱祭歌不間斷要持續到次日清晨日出為止，以展示對矮靈的誠意。

許多賽夏族人多時未見，相互問好並歡喜合影，向天湖祭場周邊，賽夏族人擺出許多美食攤位，提供到場人員飲食，並有許多小米酒可供遊客購買飲用，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及楊文昌、黃月娥等多名縣議員、南庄鄉長羅春蓮等，都在晚間到達祭場向全體賽夏族人致意，獲得現場賽夏族人熱烈歡迎，徐耀昌並保證縣府對原住民的建設及需求絕對不打折。

苗栗南庄矮靈祭迎靈儀式

苗栗南庄矮靈祭登場

苗栗南庄矮靈祭 苗栗縣長徐耀昌到場致意

(中時 )