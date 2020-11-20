LIVE／《反關台挺中天》戶外開講 雲林最新現場

針對《中天新聞台》換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）18日下午兩點由主委陳耀祥舉行記者會，宣布駁回申請、不予換照。對此，媒體人王又正直言，「這天」將永遠被人民記得，大家更永遠會記得這天的總統叫作蔡英文、行政院長叫作蘇貞昌，還有所有權力結構中的共犯，大家一個也別想跑、一個也別想賴。

《中天新聞台》政論節目〈大新聞大爆卦〉今（20）日舉行戶外開講，王又正在節目中表示，大家都會記得，在2020年11月18號，《中天》被關台、被撤照，總統叫作蔡英文、行政院長叫作蘇貞昌，還有那七個「小矮人」，還有民進黨上上下下。王激動表示：「你們一個也別想跑，一個也別想賴！」

媒體人戴立綱表示，那天聽到NCC主委陳耀祥說的話，真的非常的驚訝。所有《中天》的員工，大家都是秉持新聞專業做該做的事，到底有什麼錯？《中天》向來都報導基層最真實的聲音，但這個聲音12月11日就會被關掉了，因為只要把監督媒體的力道給扼殺了，政府就能控制人民的思想。

媒體人馬千惠則直言，蘇貞昌跟蔡英文無論怎麼鬥，都不該拿《中天》祭旗，《中天》何辜啊？

雲林縣政府前新聞處長周柏吟也表示，除掉《中天》後要把位子讓給《寰宇》，這個消息已傳了大半年了，那天陳耀祥說希望把52台讓給公廣集團，應該只是故意放放風聲而已，事實上背後的陰謀大家都早就心知肚明了。《中天》是真正會把農民心聲報導出來的媒體，是真正在捍衛基層老百姓的心聲，如今被關台儼然是把民眾當成「塑膠」；以後就算只能在網路上看《中天》，希望大家也要繼續支持《中天》。

(中時新聞網)