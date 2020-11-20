剛創業加盟台慶不動產一個月，全店業績就逼近400萬元！台慶不動產台南仁和文化加盟店店東林郅丞帶領團隊，成功開啟了嶄新的起點。過去在房仲業累積了10幾年的經驗，是他第一次跨品牌創業就成功的堅強後盾，但，為什麼敢於跳脫舒適圈，選擇到台慶不動產創造下一個職涯高峰？

時間先回到2003年，林郅丞從工業管理相關科系畢業、服完兵役之後，曾經也想要走相關領域，但那時候他的心中，對未來有另一張藍圖：期待自己能挑戰高薪，並有朝一日成為自己老闆。因此，林郅丞開始尋找有辦法白手起家的業務工作，房仲才因此進入他的視野當中。

當時，他投履歷到了住商不動產，就這樣一路穩定成長，還曾經拿過「菁英獎」、「單月百萬業績獎」等。後來，一度轉換到其他住商不動產門市、擔任副店長。

轉戰台慶超放心！嚴格把關交易安全和人員素質

兩次肩負店頭二把手的經驗下來，他萌生出自己當店東的念頭！但跌破眼鏡的是，他沒有選擇加盟老東家，而是加入永慶房產集團大家庭旗下台慶不動產的行列，林郅丞受訪時，提到了兩個關鍵原因：安心感與人員素質。

「台慶不動產的品牌讓人相當安心！」林郅丞直言。「尤其在交易安全方面的控管十分嚴謹，真的可以保證消費者、經紀人和加盟店的權益。」他最有感的一點，是以前經紀人要拿幾份合約書都可以，但台慶不動產總部會要求數量管控，明確規範人員合約數量，避免遺失或損害客戶權益等風險，也杜絕不良仲介作假的工具，是保障交易安全相當重要的一環。

林郅丞也提到決定加盟之前，就發現台慶不動產的經紀人不論儀態或與客戶交流時，素質都相當高，都能展現出專業、整齊的一面，在眾多房仲品牌中，十分搶眼。同時考量到永慶加盟三品牌長年屹立不搖，口碑又相當正面，更是吸引他加入的重要關鍵。

然而，聽到他要離開老東家，團隊夥伴也毫不掩飾地表示擔心和疑慮：「已在住商不動產有一定基礎了，加上那是大家孰悉的工作環境，真的要轉換品牌嗎？」林郅丞最後打動夥伴、說服團隊共同加入台慶不動產的關鍵，就在於永慶房產加盟三品牌強大的「深度聯賣機制」。

永慶加盟三品牌的「深度聯賣機制」，是林郅丞和同仁加盟台慶不動產的最大關鍵。(圖/台慶不動產提供)

第一筆成交案，就幫團隊注入聯賣強心針

當時林郅丞做足功課，發現台南區台慶不動產、永慶不動產與有巢氏房屋三品牌的市佔規模和物件數量超越同業，而能串連起這3個品牌的，正是跨區域、跨門市、三品牌的「深度聯賣」。

林郅丞大笑說，「其實，我們在老東家時聯賣經驗不順利，團隊對於聯賣都沒有信心。」但奇妙的是，當時給予團隊信心的第一劑強心針，竟然是發生在加盟店剛開業的時候。

原來一位同仁的客戶，希望能在台南市歸仁區買房，他們抱著嘗試的心情，與台慶不動產台南歸仁中山加盟店合作，由對方負責推薦物件，過程中友店相當幫忙，加盟總部也非常積極、負責居中協調，最後客戶成功買到滿意的房子，成為台南仁和文化加盟店第一筆成交的案件。

林郅丞坦承，自己起初也擔心過聯賣會不會失敗，但事後證明這是客戶、友店和他們自己三贏的局面，讓團隊相當振奮，原來過去幾乎無法成功的聯賣，得以在台慶不動產實現，也帶動他們第一個月業績就衝出近400萬元的好成績。

尤其加盟總部系統會詳實記錄店與店的每筆交流，以保障雙方權益，夥伴們也開始安心嘗試這套新的銷售策略，「我們現在就有和永慶不動產聯賣合作，非常順利！」他說。

期許讓每位成員都賺到錢的林郅丞店東(圖左前排一)，經常號召同仁一起參加路跑，維持運動習慣。(圖/台慶不動產提供)

營造大家庭氣氛，期待自己帶給團隊滿滿安心感

一路從傑出房仲經紀人、到副店長，現在則是負責領導管理的店東職務，林郅丞笑著說身上的擔子愈來愈重，因為不只要思考自己的事情，更要把「怎麼讓團隊變得更好」放在第一位，雖然需要學習的事物變多了，他卻非常享受這樣的挑戰。

問到接下來是不是準備好馬力全開、在永慶體系大顯身手，林郅丞給出了很不一樣的答案：「比起業績，我更看重的是每一位團隊成員都要賺到錢，大家能夠共同創造績效！一個人可以走很快，但一群人會走得更遠！」

如果太過注重個人業績，或只招募超強業務員，整個店的氛圍反而會陷入惡性競爭循環，並不是林郅丞理想的職場環境。所以，林郅丞的目標是：打造台慶不動產台南仁和文化加盟店成為一個暖心、同事們形同兄弟姊妹的大家庭！

像是他與團隊討論後，每個案件都願意提撥一定比例的成交金額，作為激勵和教育訓練使用，也會保留一部分作為法律諮詢的經費，萬一有客戶、夥伴需要法律協助時，能及時伸出援手。「就像台慶不動產給加盟主很大的保障，」林郅丞最後期許，「我也希望能夠帶給同仁和客戶滿滿的安心感！」

(中時新聞網)