龍千玉推出新專輯《出嫁》，新歌〈一磚一瓦〉找來楊哲對唱，生性憨厚的楊哲，在錄音室指正龍千玉的唱腔，被製作人笑虧：「好大的膽子！」龍千玉則挑戰楊式抖音，新歌錄音兩人抖音大過招，龍千玉則笑說楊哲很老實，「有些建議我也覺得有趣，想來挑戰看看。」

而新歌唱出對人生的願景，龍千玉近日則開始人生初體驗，直播「惜物愛物」處女秀，龍千玉化身直播主叫賣愛衣，所有愛衣一折起標，讓粉絲超驚艷，首戰直播20分鐘即賣出10件，卻遭棄標4件，龍千玉不以為意，還暖心的回送佛珠給棄標主結緣。

直播中，龍千玉看到粉絲起標1000元，立馬勸告大家起標不要這麼貴，還會關心貼心提醒粉絲：「有需要再買。」並細心幫鐵粉注意該衣服適合身形與否等等，例如一條紗裙，原價近萬元，從未穿過、最後以佛心價1000元賣出，目前已出清16套造型服。

龍千玉表示希望大家惜物愛物的可以讓衣服再繼續被利用，買衣服就要穿，不要辜負她的本意，未來預計將出清50套以上，但被粉絲抱怨直播次數太少了，粉絲都哀求不要每次都只30分鐘。她因為疫情，暫時無法到海外演出，龍千玉說最近在國內出席活動，都會現場開直播，讓海內外的粉絲一起參與，受到許多粉絲鼓勵支持。

(中時 )