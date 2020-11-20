引發日本社會高度關注、被控去年6月棄當時2歲女兒不顧導致衰弱死亡的生母池田莉菜，今天在北海道札幌地方法院的裁判員審判中，被判刑9年。

日本每日新聞報導，判決主要爭點在於女童的死因，檢方主張「因為營養不足衰弱死亡」，具體求刑14年；不過，辯方認為是「喉嚨被嘔吐物堵塞窒息死亡」，主張被告無罪。

根據起訴書等資料，現年22歲的池田莉菜跟現年26 歲同居人藤原一彌合謀，2019年5月15日左右開始不給予女童充分食物，在藤原對女童施暴後也不帶被害人就醫，造成女童在同年6月5日時衰弱死亡。

藤原被控傷害罪及保護責任者遺棄致死罪，先前已被一審判處13年有期徒刑，已提起上訴。

女童生前與生母池田莉菜住在北海道札幌市，警方曾在2019年5月前往家中訪視，本來希望當地兒童諮詢所人員陪同，但因兒童諮詢所人手不足沒能隨行，未能即時預防導致憾事。

女童死亡時體重僅約6公斤，只約合同年齡女童的一半。

(中央社)