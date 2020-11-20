春節在即，不少台商陳情，希望可以比照商業泡泡或是多次採檢的方式返台，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥重申，目前仍是以檢疫14天為最安全的做法，且商業泡泡成本很高，而台商回來許多是私下行程，跟商業行為不太一樣。

日前衛福部長陳時中也曾表示，商業泡泡必須是對台經濟有重要貢獻者才為之。對於台商希望比照商業泡泡模式，莊人祥表示，進行商業泡泡時，全程都需要經濟部派出非常多人，全程緊跟在身旁模式，避免與民眾接觸，成本非常高。

而據他了解，因為台商回來很多可能都是私下行程，跟商業行為不太一樣，因此沒辦法比照辦理。至於有台商也提出，盼以入境後多次採檢方式來縮段居家檢疫時間，莊人祥也表示，這個方法專家會議其實也討論過，但最後仍認為檢疫14天最安全。

因秋冬專案後，春節會有很多國人要回來，日前指揮中心要求，12月1日開始，入境都要求持陰性證明，但有不少國人與台商提到，因為要持有陰性報告，需要預約排程有的甚至要等3個月以上，可能面臨無法如期於春節返台，盼國內放寬讓他們先在邊境採檢後入境？

對此莊人祥表強調，目前所謂三天內陰性證明，已經有所放寬，為三個工作日，且是報告出來後三天，而不是三天內的檢驗，此外，他強調，目前要從中國大陸離開，也要求先提供三天內陰性證明，因此「就算台灣放寬，他們也出不來。」

(中時 )