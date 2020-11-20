隨著AI(人工智慧)、大數據技術日趨成熟，AI操盤ETF(股票指數型基金)、量化基金(Quant Fund)前幾年成為新興寵兒，但目前股市的大起大落似乎連頂尖AI都應付不過來，全球最大量化對沖基金「文藝復興」(Renaissance)今年已虧2成，雖然強調還是會以AI分析數據後所建立的模型來交易，但已經決定加入更多交易員來操盤，減少自動交易。

量化基金是透過AI計算建立數量模型，完全以數據為標準，對股票所有可量化成數字的層面都加以調查，也可以設定預期指標檢驗股票潛力。也有部分基金會在計算後加入專業經理人主觀判斷，但核心和決策依據依然是數量模型。

這種基金在基本面或散戶動向較難預期的新興市場都能表現傑出，在有跡可循的成熟市場自然更加有利，用來對沖避險似乎還大材小用。不過百年一遇的疫情，以及川普(Donald Trump)提高中美貿易戰力度、美國國內政治高度分裂，都讓AI判斷應付不來。

外部環境造成今年3月美股無預警陷入熊市，3度觸發熔斷，接下來又出現百年來僅見的彈升。近2個多月來，每天上下震幅千點、雲霄飛車般的指數走勢司空見慣，AI計算數據分析結果反而不敵人類依靠經驗與直覺的判斷。

加州大學柏克萊分校、麻省理工學院校友，數學家兼文藝復興創辦人西門斯(Jim Simons)解釋：「市場波動比以往更加劇烈，因此數量模型會過度補償，才導致表現異常。我們之後會讓更多專業交易人員加入交易，減少自動交易比例。」

西門斯表示，對量化基金仍有信心，革命還未結束，今年只是提醒他們需要重新定義交易人員在自動系統中的份量，未來改進方向可能要再加強對市場非理性的評估，散戶比法人投資時更具動物本能等變項也要再思考。

(中時新聞網)