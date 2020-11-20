新華社報導，瀋陽市中級人民法院20日裁定受理債權人對華晨汽車集團控股有限公司（以下簡稱華晨集團）重整申請，華晨集團正式進入破產重整程序。

華晨集團有關負責人表示，本次重整涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬（BMW）、雷諾（RENAULT）等的合資公司。作為寶馬在中國最重要的合作夥伴，集團重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

法院的裁定表示，華晨集團存在資產不足以清償全部債務的情形，具備企業破產法規定的破產原因。但同時集團具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。

華晨集團作為遼寧省屬國企，直接或間接控股、參股四家上市公司，並通過旗下上市公司華晨中國與寶馬合資成立華晨寶馬公司。有中華、金杯、華頌三個自主品牌和華晨寶馬、華晨雷諾兩個合資品牌。

10月下旬，華晨集團發行的人民幣（下同）10億元私募債到期僅支付了利息，本金未能兌付，引發關注。11月13日，一位債權人依法向法院提起華晨集團破產重整申請。

據遼寧省國資委有關負責人介紹，華晨集團長期經營管理不善，自主品牌一直處於虧損狀態，負債率居高不下。2018年以來，遼寧省政府及相關部門一直努力幫助華晨集團解決現金流問題，但其債務問題積重難返。

2020年，受新冠肺炎疫情影響，華晨集團自主品牌經營狀況進一步惡化，長期積累的債務問題暴發。據華晨集團2020年半年報，集團層面負債總額523.76億元，資產負債率超過110％，失去融資能力。為解決債務問題，有關方面成立了華晨集團銀行債委會，力求債務和解，但未果。

根據法律規定，瀋陽市中級人民法院將指定華晨集團管理人，全權負責企業破產重整期間各項工作，包括受理並認定債權人債權申報，編制重整計劃草案並提交債權人會議表決等。債權人將根據法院最終批准的重整計劃獲得償付。

(工商 )