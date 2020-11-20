中油推動環保與澳洲「潔淨能源」天然氣業務有所成果，獲行政院環保署頒發「第二屆國家企業環保獎」，油品行銷事業部台南營業處獲頒「銀級獎」，天然氣事業部永安液化天然氣廠奪得「銅級獎」。
此外，中油還因澳洲推展依序思液化天然氣開發案」及「普陸浮式液化天然氣開發案」兩項天然氣投資項目，獲得台北市澳洲紐西蘭商會頒發「第15屆澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎」。
中油表示，第二屆國家企業環保獎」表彰台南營業處以「節能減廢、污染預防、環境永續」為環保核心政策的具體成果，頒銀級獎及綠色行動獎。
台南營業處和綠能研究所共同利用儲能、創能、用能的技術，在台南前鋒路加油站設立全國首座多元電力智慧綠能加油站，假日辦理「青食樂小農市集IN」，積極配合環保署推廣「環保集點」等各項環保活動來宣導綠色消費理念，並藉由環保電子報宣揚環保教育知識，結合政府機關及學校「四省計畫」落實節能減碳工作因而獲獎。
全球氣候變遷加劇，節能減碳蔚為時代趨勢，低碳天然氣扮演能源轉型不可或缺角色；永安液化天然氣廠致力穩定供氣、擴大冷能冷排水利用，並再次卸收碳中和液化天然氣貨氣，為追求經濟、環境、社會共贏之低碳家園努力，獲「第二屆國家企業環保獎」銅牌獎表揚。
(工商 )
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