台股三王今無力撐盤，在歐美疫情持續延燒下，台股今開低震盪，午盤後跌幅收斂，終場收跌5.99點、報在13716.44點、成交量為2176.24億元；台股本周大漲443點、周線三連紅，預估後續台股只要量價控制得宜，新台幣持續朝升值方向前進，美國大選無太大意外，則台股有機會持續黃金行情到農曆年。

龍頭權值股今拉多整理，台股以族群各自表態，台積電(2330)震盪開低，收跌0.41%、報在488元，股王大立光(3008)收跌2.4%，摔下3500元、收在3460元，鴻海(2317)也小跌0.48%、報在82.5元。

熱門族群方面，今以記憶體、被動元件以及IC設計等最為吸金，記憶體第4季報價跌幅趨緩，明年上半年有機會止跌回升，旺宏(2337)、南亞科(2408)均受買單青睞，漲幅分別逾1.5%、2%，華邦電(2344)相對抗跌，下游模組廠創見(2451)、威剛(3260)、十銓(4967)等也聯袂上漲；被動元件今也因股價整理已久，掀起反彈，奇力新(2456)大漲4%，國巨(2327)漲幅約2%、華新科(2492)收漲1.3%，其餘日電貿(3090)、大毅(2478)、立隆電(2472)等均走揚，類股漲幅整齊。

IC設計族群今在指標股聯發科(2454)早盤後黑翻紅，終場收漲1.91%，也帶動族群強勢演出，晶心科(6533)盤中一度漲停，終場收漲8.7%，揚智(3041)、立積(4968)收漲逾6%，鈺創(5351)亦大漲4.5%。

目前台股市值已經接近40兆元，不僅市值持續寫新高，且市值除以GDP比值也突破200%，不僅如此，也觀察近期的M1B、M2年增率，持續維持黃金交叉，下周即將公布10月年增率，預期仍將維持上揚，加上目前整體證券劃撥餘額維持在2.5兆元附近，累積開戶人數突破2000萬戶，整體市場參與度仍維持在高檔，資金行情持續延燒中，因此指數目前仍有持續走強的機會。

分析師表示，資金回流新興市場，帶動台股跟隨國際股市強勢上漲，近期雖有疫苗利多，但緩不濟急，全球短期仍將面對確診人數持續激增的事實，加上大盤漲多，容易形成短線獲利了結的賣壓，不過經濟持續向上復甦不變，逢拉回偏多操作為主，選股上，資金輪動，大盤先漲權值後漲中小型個股，關注原物料族群、航運、食品。電子以被動元件、IC設計、5G、半導體為觀察重點。

美元指數近期回測低檔，使得亞幣近期漲勢再起，也直接助漲台幣的表現，在台幣升值趨勢趨勢下，大盤後續資金動能仍強；近期在法人態度上偏向土洋對作，投信本周無論是在集中或是店頭市場均是呈現賣超，政府基金近期在指數上漲之際出現減碼，至於在外資在現貨整體維持大買，顯示本土資金呈現逢高獲利了解，外資的大買有可能是因為國際股市大漲，另外近期融券持持續攀高，軋空力道仍強，技術指標中，雖然KD、RSI也在超買區，但仍維持高檔鈍化格局，指標仍未見轉弱跡象。

(時報資訊)