衛生福利部八里療養院於昨（19）日上午邀請忠義國小學生到該院為病友帶來表演各項活動，並與病友共同種植象徵康復成果的山櫻花樹，除了讓病友可以參與互動抒發心情，增強人際關係，也希望學生可以藉此認識精神疾病，瞭解康復者面對疾病的韌性及艱辛，實踐生命教育的意義。

全世界所有櫻屬植物約2百種，臺灣有10多種，而山櫻花是每年最早開花的品種，但花期確僅有10天左右，山櫻的花語是「向微你笑」，提醒著人們微笑面對生命裡的種種困難，努力自己的堅持。

忠義國小學生表演手偶、唱歌、魔術、直笛、烏克麗麗、大小提琴及電子琴等各項才藝，讓病友們看得如痴如醉，活動中也熱情邀請病人上台互動完成表演，讓病人們感受到喜樂以及趣味，病人也熱烈的掌聲回應。

為了體現生命意義，小學生們在治療師、護理師及老師的指導下，捲起袖子與病人共同從掘穴、栽植、覆土、捆綁、固定、澆水，一同完成櫻花樹的種植，並將對精神病人的祝福與活動的心得，以小卡片掛在櫻花樹上，更表示明年要請爸媽帶他們回來看自己種的櫻花樹。

八里療養院張介信院長表示，這次邀請小學生至本院瞭解醫院的環境與運作，並表演才藝，除了希望精神病友可以參與互動，另也希望學生可以藉此認識精神疾病，瞭解康復者面對疾病的韌性及艱辛，未來更能理解精神疾病對人的影響，並將今日與病人的互動經驗分享給身邊的家人、朋友，實踐生命教育的意義。

(中時 )