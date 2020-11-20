中央銀行陷入穩定新台幣匯率苦戰，求救金管會與壽險資金。保險局局長施瓊華20日表示，外幣傳統保單承作上限35％目前已請壽險公會研議檢討，但必須有三大配套，包括一是壽險業整體台外幣配置，畢竟台灣還是用新台幣，二是保戶權益，三是風險控管。

施瓊華指出，之前美僑、歐洲商會就有提諸多建議，此次會將「外幣傳統保單承作上限35％」一併納入檢討。不過，必須要有三點配套，包括，壽險業台外幣配置，畢竟還是台灣還是用新台幣，第二是保戶權益，消費者保護應該要更精準的去處理，第三，放寬額度後，壽險業者在推外幣保單可能有哪些風險要控管、保戶需求也要考慮。這部份不必修法，用行政命令就可以處理。

至於壽險海外投資限額45％要放寬？施瓊華指出，也會請公會研議，但目前國外投資壽險部位已相對高、曝險部分也高，必須更加謹慎，「目前傾向保留」。而且涉及修法，有較多顧慮。

另外，在2018年11月決定國際板加計國外投資不得逾已核國外投資額度的145％，即最多不超過壽險資金的65.25％。施瓊華指出，基本上這部份沒有要調整。

(工商 )