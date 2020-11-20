弘光科大辦樂齡電競研習營，長輩首次玩線上遊戲。（陳淑娥攝）

弘光科大資訊管理系積極發展動漫遊戲及電競，邀請彰化縣埔心鄉樂齡中心52位志工、長輩到校參加樂齡電競研習活動，親自坐到電競桌上玩線上遊戲，讓他們透過電競學習手腦並用，不少高齡70多歲長者首次動手，高興直呼「這是我第一次摸電腦，真的好有趣！」

電競聚落創辦人、曾擔任電競國手的台中市體育總會電子競技副總幹事呂家宏向長輩介紹「電子競技運動」與樂齡的關係，他說，電競是消除世代隔閡的最佳利器，因長輩有可能在生活失去目標感與熱情，透過電競能幫助他們了解年輕世代在做什麼，也能活化腦部。

呂家宏教長輩玩「Counter Strike Online絕對武力」這款遊戲，考驗長輩手眼協調、體力、反應力、團隊配合，有的長輩第一次接觸專業電競，顯得非常興奮，還有的第一次接觸電腦，覺得很新奇，在大學生與教練的指導下，操控鍵盤玩線上遊戲。

呂家宏指出，長輩只要了解電競產業後，擁有正確打電競的態度，也可以教育下一代。他舉例，小孩玩電競有可能是朋友圈都在玩，也有可能是人際關係不好才獨自玩，長輩熟悉電競後便有共同話題，甚至能一起玩，「阿公、阿嬤能用電競遊戲打爆自己的孫子。」

年近80歲曹阿嬤說，第一次接觸電腦，覺得很好玩，「一開始摸不著頭緒，還好我看得懂，遊戲很有趣，雖然射擊不到，但是可以動動腦。」另一位60多歲盧姓志工說，玩電競很刺激，原本覺得小孩都不運動，自己親自玩了以後，才發現手指和頭腦要一起並用，在冷氣房內玩到流汗了，「接觸電競後確實對小孩打電競有改觀。」

資管系主任黃建基表示，電競不只有年輕人玩，也要把電競推廣給年紀大的人，因此舉辦樂齡電競研習活動，讓長輩了解後，才懂得為什麼年輕人會喜歡玩電競，藉此拉近與年輕人的距離。

埔心鄉樂齡中心主任陳建溢說，很多樂齡志工第一次接觸電競，看到學校專業電競設備後，長輩大開眼界，尤其親自下場玩電競，手指要操作鍵盤，眼睛要看螢幕，也要思考怎麼玩，對訓練反應力很有幫助，未來能夠在樂齡中心發展電競。

弘道老人福利基金會企劃組長劉容谷則說，電競對長輩是新的學習，讓他們與世代間沒有隔閡，長輩會玩電競，子孫會重新定義長輩，有更好的良性的互動。

(中時 )