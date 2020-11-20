一對法國夫妻日前帶著一名小女嬰走進台中市警察局第四分局大墩派出所報案，稱他們到彩虹眷村遊玩，有一個藍色的背包遺留在Uber車上，因為背包內都是小孩的用品，雖然不是很貴重，但對他們而言十分重要，盼請警員幫忙尋回，員警立即調閱監視器，順利協助法國遊客找回遺失的背包，成功建立良好國民外交。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員蔡東昇日前擔服備勤勤務，下午一對法國夫妻推著嬰兒車至派出所報遺失物案，因該外國夫妻不會講中文，員警用簡單英文會話與其溝通，得知他們是來台旅遊的法國人，搭乘Uber要前往彩虹眷村遊玩，到達彩虹眷村下車後才發現背包遺忘在車上。

但Uber司機當時已經離開，於是只好乘坐另一台計程車回原乘車處附近的大墩所報案。

員警耐心詢問，得知法國遊客搭車地點及時間，並調閱路口監視器找尋Uber的車號，法國遊客看監視器畫面確認所搭乘車輛後，員警連繫該Uber駕駛人告知其法國客人的背包遺忘在車上，請司機協助將背包送至大墩所。

法國夫妻見背包在短時間內失而復得十分開心，稱讚台灣的司機服務貼心，也感謝警員的協助並與警員拍照留念。

大墩派出所所長葉信良表示，為民服務是警察職責所在，無論是本國籍或非本國籍人民有困難時，警察均會盡其所能給予關懷和協助，讓民眾感受到警察的敬業與用心，建立警察親民便民與愛民的良好形象，提醒民眾外出遊玩時注意安全，歡樂之餘請多留意隨身物品。

(中時 )