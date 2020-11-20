綜藝天王吳宗憲，日前錄外景節目《綜藝玩很大》驚傳摔車意外，不僅安全帽全碎，更多處擦、挫傷，昨天赴醫院進行腦波斷層掃描，診斷後確認一切都沒問題，不過卻意外發現腎臟有顆結石，更透露目前處於停工狀態。

吳宗憲表示出外景摔車當天，就在高雄的診所做好初步處理，雖然四肢受傷，還摔斷了兩顆牙，但為了保險起見，返回台北後再次到醫院做了腦波斷層掃描，以及全身X光骨骼檢查，診斷結果出爐後確認沒有問題，不過卻發現腎臟有一顆小結石，對此他強調並不礙事，只不過這幾天暫停錄影工作，到周日才會復工。

女兒Sandy（吳姍儒）事後也在社群網站PO出與吳宗憲的視訊照，只見他兩隻手都用紗布包紮起來，對此她無奈表示因為工作在身，只能透過遠端視訊關心爸爸的狀況，但看在爸爸還能開無腦玩笑，代表一切都無大礙，才放下心中一顆大石。

對此網友也紛紛留言關切：「憲哥，好好照顧身體，適當休息」、「不要包紗布啦，要貼人工皮才不會留疤」、「憲哥要早日康復，希望能快點看到你主持節目」。

(中時新聞網)