真是幸福企業，在全球餐旅業受新冠肺炎衝擊下，位於台中中區、被外媒推薦為全球最好玩的飯店：紅點文旅開業6年首度閉館一天舉辦員工日活動，紅點文旅公告11月23日飯店以及旗下MARIPOSA Bistro 蝴蝶餐廳將休息一天，當日40多位員工將進行聯誼放鬆一下。

紅點文旅感念員工在今年來不論精神以及工作上的辛勞付出，紅點文旅決定首度在23日休館，規劃與員工同樂的活動，希望讓整個團隊員工，能暫時全面拋開工作及生活上的壓力及包袱，好好接受公司的款待及感謝，也透過員工日的安排，凝聚各品牌部門員工們向心力、聯繫彼此情感。未來，也將持續和同仁站在一起，扮演好旅行中溫暖、舒適美好的存在。

2020以來，紅點文旅無懼疫情逆勢操作，除與「2D Cafe」跨界合作成立「2D Cafe Taichung 台中旗艦店」，在此空間內以特殊的黑白 2D 漫畫風格，帶給每位顧客更多超現實的體驗以及回憶；更於10月份與高雄知名餐飲品牌「挑食」合作，創立全新品牌「MARIPOSA Bistro 蝴蝶餐廳」；主打西班牙歐陸式料理，打造台式與西式碰撞而生的風格料理，並以產地直送新鮮食材入菜，搭配精心打造的舒適氛圍，精采詮釋主廚對於這個全新品牌的無窮巧思以及款待心意！

在疫情尚未趨緩之際，紅點文旅也提供的台中獨有的特色體驗，與在地品牌合作，帶著旅客在夜間探險舊城中區外，同時也與異業合作城市潛水活動，並和旗下MARIPOSA Bistro 蝴蝶餐廳共同推出一泊二食專案以及與 2D Cafe Taichung台中旗艦店共同合作，推出對旅客消費的折扣優惠以及獨賣品項。

(中時 )