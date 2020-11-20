反關台挺中天 戶外開講雲林斗六站

中天遭NCC「關台」後，政論節目《大新聞大爆卦》今首次到雲林斗六戶外開講，主持人戴立綱表示，雖然心情非常沉重，但中天還是會繼續監督政府。另一位主持人馬千惠直言，中天雖然被關掉麥克風，但他們關不掉中天的聲音，

被關台後的第一次戶外開講，戴立綱和馬千惠兩個人看起來心情都很沉重，不過仍打起精神主持節目。馬千惠表示，中天被關掉麥克風之後，關不掉中天的聲音，「我們還是繼續要監督政府，為民意發聲」。

戴立綱接著表示，雖然大家的心情都非常沉重，但是為了監督這兩個字，會持續秉持下去。馬千惠直言，NCC賜死中天之後，她必須說中天還屍骨未寒，因為NCC的處分書都還沒有送達，但52頻道現已各路人馬搶到頭破血流，拚命分食，還有消息指出寰宇新聞台將進入52台頻道。

戴立綱批評，該公文就在禮拜三時就流出來了，而且還表示52台可以在12月12日給寰宇使用，這不會讓人覺得非常奇怪，明明NCC才剛開記者會宣布中天換照失敗，為什麼給寰宇的公文就出來了？難不成都安排好了！要不然怎麼會密件外流。但是中天不會因而消失，大家可以在網路上看到中天。

(中時新聞網)