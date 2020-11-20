因產出與訂單低迷不振，日本11月製造業活動加速放緩，在這場新冠肺炎疫情帶來的危機中，凸顯出該國經濟復甦的脆弱本質。

財經數據服務公司IHS Markit周五公布，au Jibun銀行日本11月經季調後製造業採購經理人指數（PMI）初值為48.3，較10月終值48.7下滑，為6個月以來首度加速下跌，並為連續第19個月保持在50榮枯分界線之下。

製造業的產出、新訂單總額與出口訂單分項指數均較前一個月加速萎縮，凸顯這場公衛危機持續拖累如日本等仰賴出口的經濟體。

IHS Markit首席經濟學家Bernard Aw表示，展望未來，日本的復甦之路仍然充滿挑戰。全球新冠肺炎確診數再度升高，恐將削弱全球經濟活動與貿易，使日本出口業陷入艱困的處境。

該PMI調查報告並指出，日本服務業的情況也正在惡化，au Jibun銀行日本11月服務業PMI初值為46.7，低於10月終值47.7，並創下3個月新低。此外，11月綜合PMI初值為47.0，亦較10月終值48.0放緩。

(時報資訊)