今年房市熱絡，不少預售屋帶動話題的區域表現亮眼，可是同一熱區成屋、中古屋房價兩樣情，住商機構統計桃園、新竹縣市、台中、台南、高雄等六縣市的房市熱門區域近四年房價走勢，漲幅最大為高雄橋頭新市鎮成長22.1%，台南市LM特區成長19.2%居次，而多年來受竹科話題帶動的竹北五大重劃區均價僅成長0.7%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，近幾年房價能有大幅成長空間，通常為具有話題的低價區，而高雄橋頭新市鎮及台南LM特區仍在1字頭，頗能吸引首購及置產族群青睞。

近期房市話題亮點鎖定科學園區、軌道經濟及商圈商場，且房價都不到3字頭，其中房價不到2字頭的區域成長空間最大，高雄橋頭新市鎮今年成交均價每坪17.6萬，四年來漲幅22.2%，同樣房價1字頭的台南LM特區，今年均價17.4萬、四年成長19.2%，台中北屯十一期重劃區今年成交均價約24.5萬，也有12.9%的漲幅，受惠竹科議題的新竹市關埔重劃區今年均價26.8萬、成長11.7%，然而竹北五大重劃區僅成長0.9%，房價維持在22.2萬，今年市場熱度很高的桃園青埔特區，均價27.1萬，四年成長6.7%。

郎美囡分析，近二年不動產市場熱門主力在中南部，因單價低再搭配區域的議題或建設，未來發展的空間大，故橋頭新市鎮及LM特區雖然現階段生活機能尚須仰賴周邊區域，四年來價格已有所表現。台中十一期已有成熟商圈，將來有洲際娛樂商城，讓買方還有所期待故買盤穩定。而竹北五大重劃區中僅高鐵特區的價格顯著走揚，整體而言房價平穩，關埔重劃區近幾年建商推高級住宅，有助於價格帶動。至於桃園青埔特區的房價曾有修正，今年成屋價格成長不如預售市場。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，不論自住或投資，許多購屋人下手都偏好跟隨議題，並期望房價有所支撐，不過並非所有話題都能落實，建議買房應多做功課，確實了解建設是否到位，避免日後期望落空，房價也受衝擊。

(時報資訊)