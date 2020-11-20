第一女兒伊凡卡與夫婿的收入

消息人士透露，紐約當局正在擴大調查川普集團（Trump Organization），以了解涉及數百萬計美元顧問費的稅收沖銷。

據CNN新聞網20日報導，曼哈頓區檢察官辦公室正在進行廣泛的刑事調查，而紐約總檢察長辦公室則正在進行民事調查。如今雙方調查人員都已傳喚川普集團，要求提供有關顧問費的紀錄。

先前《紐約時報》（The New York Times）的調查報導說，美國總統川普於2010—2018年間，在納稅申報單中列舉了包括2,600萬美元（約7.4億台幣）顧問費在內的沖銷額。

而《紐時》比照第一女兒伊凡卡2017年起為父親擔任白宮資深顧問時揭露的資料顯示，她共同創辦的一家顧問公司收到約747,000美元（約2,100萬台幣），和川普集團在夏威夷及溫哥華旅館建案中申報稅務扣除額的顧問費金額相符。

This is harassment pure and simple. This ‘inquiry’ by NYC democrats is 100% motivated by politics, publicity and rage. They know very well that there’s nothing here and that there was no tax benefit whatsoever. These politicians are simply ruthless.https://t.co/4dQoDzQlRX — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 20, 2020

儘管報導並未暗示，伊凡卡必須為不當報酬負責，而曼哈頓區檢察官，紐約總檢察長和川普集團也都拒絕評論。但伊凡卡周四晚推文回應了《紐時》的報導說，「這根本就是騷擾，這由紐約市民主黨進行的『調查』100%是政治，宣傳和憤怒等動機所驅使。他們心知肚明，根本甚麼事也沒有，更沒有稅務利益，這些政客簡直是冷酷無情。」

一旦川普卸任，恢復平民身分，將面臨的最嚴重挑戰，就是紐約的調查。地方檢察官為了查這位白宮主人的納稅申報，已進了為期一年的傳訊戰，而最高法院可望很快就會進行相關裁決。

(中時新聞網)