統一獅投手王鏡銘確定行使自由球員（Free Agent、簡稱FA）權益，對於自己生涯首度行使FA，他透過臉書粉絲團表示，除了執行權益外也可以間接協助中職進步，並讓自由市場機制活絡，透過FA認知自我價值及市場定位，不要讓自己的權益睡著。

中職昨天公告確定宣告行使自由球員名單，統一有王鏡銘、陳鏞基、傅于剛提出，獅隊3人也締造單隊紀錄。

對於生涯首度行使FA，王鏡銘也透過臉書粉絲團解釋其緣由，他表示，今年適逢味全龍擴編選秀，導致選手申請FA的舉動遭到質疑，大家不禁懷疑它的純度、真假，但他強調，每個人執行的意義不同，當執行公告FA名單出來，就是FA資格認定完成，追求自我價值並沒有錯，面對市場機制也是需要勇氣的。

最後王鏡銘寫道：「謝謝統一獅球團不反對並支持選手提出FA，謝謝球迷多年來的加油聲相挺，謝謝你們！後續交給經紀公司安排，不再回應有關FA的問題，認真備戰下個球季。」

(中時 )