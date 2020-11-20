中國醫藥大學附屬醫院急診部黃錦源醫師進行傷病患緊急救難演習教育訓練。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

醫護指導觀光遊樂業從業人員操作AED，提昇突發狀況時緊急應變能力。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

東勢林場遊樂區則是森林浴、賞楓賞櫻賞螢的好所在。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園屬於複合式渡假區吃喝玩樂購物一次滿足。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園屬於複合式渡假區吃喝玩樂購物一次滿足。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市麗寶樂園、東勢林場遊樂區每年吸引超過百萬人次造訪。台中市政府觀旅局為使遊客玩得開心與放心，20日於麗寶樂園舉辦旅遊安全講習、緊急救護演練、CPR心肺復甦術及AED操作，建立觀光遊樂業從業人員旅遊安全認知，提昇突發狀況時緊急應變能力，累積災害應變能量，為遊客的安全把關。

觀旅局長林筱淇表示，麗寶樂園、東勢林場遊樂區都是全國主題樂園績優生，麗寶樂園屬於複合式渡假區吃喝玩樂購物一次滿足，東勢林場遊樂區則是森林浴、賞楓賞櫻賞螢的好所在，各具特色優勢，因園區場域大、每年遊客眾多，遊客安全不容忽視。

中市府每年定期或不定期辦理上、下半年聯合督導檢查，包括旅遊安全維護、觀光遊樂設施維護管理等事項，並爭取交通部觀光局補助，舉辦觀光遊樂業旅遊安全講習、緊急救難演練、CPR心肺復甦術及AED操作及抽查兒童遊戲場設施健檢，對於旅遊安全嚴格把關，讓遊客玩得開心與放心。

林筱淇強調，為使觀光遊樂業從業人員熟練在發生傷病患時緊急救難應變能力，特別聘請中國醫藥大學附屬醫院急診部黃錦源醫師進行傷病患緊急救難演習教育訓練，透過演習測試業者所建立的應變組織架構協調溝通是否順暢。

緊急疏散實地演練在麗寶樂園斷軌式列車前舉辦，藉由實兵演練了解實際運作時應變計劃執行上的困難，經檢討找出改善方法，使相關人員熟悉流程，俾利於發生緊急事件時能提供遊客迅速優良救難與救護品質。

(中時 )