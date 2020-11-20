市售米包裝標示9號米？ 農委會：內容物不實可開罰 15:192020/11/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日前有部分市售包裝米標示為「9號米」、「16號米」，恐使消費者誤解為台稉9號、台南16號米等品種。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前有部分市售包裝米標示為「9號米」、「16號米」，恐使消費者誤解為台稉9號、台南16號米等品種，但其內容物卻為非該品種，農委會表示，類似此類恐誤導消費者標示，內容物卻為非該品種，將可依違反糧食標示辦法開罰。 農委會糧食產業組組長林傳琦表示，近期已與米糧公會等討論，未來無論標示如9號米或16號米等，類似此類會讓消費者誤解的標示，將直接認定為標示該品種，會直接採樣檢驗，如有不實將開罰。 (中時 ) #標示 #品種 #消費者 #農委會 #內容物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 生日去買比較會中？網友熱議「刮刮樂中獎5大玄學」讓你財運爆棚 14:292020/11/20 生活 不許台灣標示萊豬？張競痛批美國：所言差矣！ 08:552020/11/20 政治 南檢破獲大型保育動盜賣集團 幸運救出19種罕見保育動物 10:472020/11/20 社會 獨》雄女願意賠錢了！允諾推廣三年文史教育為遺失照片負責 17:132020/11/20 生活 翠亨新區獲2020中國領軍智慧城區獎 04:102020/11/20 兩岸新聞 新聞早班車》鳳凰城好消息 台積電新廠明年動工 06:302020/11/20 政治 《經濟》蘇貞昌：依部位分貨號 嚴格把關進口豬肉 10:002020/11/20 財經 中高價位鮮乳夯銷 04:102020/11/20 時尚消費 蘇震清出庭控檢變造錄音抹黑貪汙 檢駁斥：自我想像 12:202020/11/20 社會 屏縣府攜手百貨業 六堆黑豬肉邀你來品嘗 13:332020/11/20 寶島 生活熱門新聞 比送衛生紙還狂 全聯鮮奶「買一送一」 網讚：夢幻組合 - 生活 年薪破百萬 台積電工程師打破沉默：35歲就不做了 - 生活 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 台中人太有錢！好市多158萬遊艇2人付現買走 - 生活 房價扛不住了！台北人最愛移居這一區原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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