日前有部分市售包裝米標示為「9號米」、「16號米」，恐使消費者誤解為台稉9號、台南16號米等品種，但其內容物卻為非該品種，農委會表示，類似此類恐誤導消費者標示，內容物卻為非該品種，將可依違反糧食標示辦法開罰。

農委會糧食產業組組長林傳琦表示，近期已與米糧公會等討論，未來無論標示如9號米或16號米等，類似此類會讓消費者誤解的標示，將直接認定為標示該品種，會直接採樣檢驗，如有不實將開罰。

(中時 )