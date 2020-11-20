大都會明星二壘手坎諾(Robinson Cano)本周再度爆出禁藥風波，由於他是累犯，大聯盟宣布將他2021年整季禁賽！大都會聲明：「我們對坎諾違規遭禁賽感到極度失望，這對大家來說都很不幸，我們完全支持大聯盟掃除禁藥的決心。」

剛滿38歲的坎諾今年球季打擊率上漲到0.316，比去年0.256大幅提高，本以為是他回春的表現，並且今年因為疫情幾乎沒有藥檢，他居然還是被抓到。坎諾初次被逮是2018年水手隊期間，遭禁賽80場。

水手隊2013年與坎諾簽下10年2.4億美元合約，2018年季外被賣到大都會，他接下來還有3年各2400萬美元年薪。因為禁賽期間沒有薪水，大都會省下2025萬美元(其餘本來是由水手隊支付)，同時空出二壘手的位置。這一口氣把美聯打擊王勒馬修(DJ LeMahieu)推向大都會的懷抱。

勒馬修是美聯最好的二壘手，他拒絕洋基1890萬美元的合格報價，《紐約郵報》報導勒馬修傾向續留紐約，首選是洋基，其次是大都會。然而大都會的困難在於坎諾2022年將會回歸，藉時他還剩兩年合約，加上勒馬修就撐爆團薪了，除非大都會願意出錢買斷坎諾。

(中時新聞網)