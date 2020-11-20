【遊戲橘子新聞】遊戲橘子於今(20)日宣布取得日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》繁體中文版(台港澳)代理權，預計於2021年上半年度雙平台上線，邀請繁體中文版玩家們持續鎖定《彈射世界》相關消息！

口袋裡的彈珠台！Cygames人氣角色齊登場！

《彈射世界》玩法設計以「彈珠台」為基礎，加入冒險劇情、角色培養、戰鬥系統等RPG元素，讓玩家盡情享受快節奏打擊感的全新動作RPG手遊。此外，《彈射世界》承襲Cygames旗下作品的精緻畫風，每位角色進化後將升級為新型態造型、等待玩家發掘，戰鬥畫面上則為2D「點陣圖」風格，可同時享受兩種截然不同的遊戲視覺效果！

主線劇情裡，玩家將陪伴主角與夥伴們一同踏上旅程，穿梭來往於充滿變化、多彩繽紛的各個世界之間。遊戲中除了Cygames旗下作品的人氣角色「卡莉歐斯托蘿」、「亞里莎」登場外，還能與《彈射世界》獨家的新角色相遇、各式各樣的人氣角色將與玩家展開冒險！

(科技)