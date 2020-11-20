讓許多口罩迷引頸期盼的CSD中衛耶誕節雪花口罩，終於上市了！延續去年雪花球魔幻神秘風格，今年「緋紅雪花」耶誕口罩以酒紅色為基調，大玩時尚「Tone on Tone同色系搭配法則」。緋紅布面上，飄落著不同明度和亮度的同色系雪花，若隱若現，呈現出低調奢華的時尚感。即使在非耶誕季節配戴，也毫無過季感。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，中衛自2016年首推雪花主題的聖誕口罩，年年變化不同花樣，款款均受口罩粉絲喜愛珍藏。今年「緋紅雪花」耶誕限量口罩，是延續去年「星空雪花」耶誕口罩的雪花球風格，但色系完全相反。「星空雪花」以靛藍色為基底，點綴片片冰晶，風格酷炫。「緋紅雪花」則復刻第一代「耶誕紅雪花」，以酒紅色為主色調，差別在於，同色系變化的雪花球冰晶，更能凸顯神秘魔幻感。

CSD中衛是耶誕節雪花口罩創始者，2016年推出「聖誕紅」及「北海道藍」兩款滿版雪花口罩，在當時藍綠口罩佔比高達95％的年代，引發市場關注。2017年的「月河雪花」、「銀色雪花」口罩，變換不同的冰晶圖案，改為低調的點綴方式，顯得更為雅緻。其中「月河雪花」被口罩迷們稱為「冰雪奇緣雪花」，擄獲眾多少女的心。2019年，冰晶花樣轉換成雪花球概念，「星空雪花」酷炫登場。

耶誕口罩屬節慶限量商品，數量有限，售完為止。然而考量到「星空雪花」是許多口罩迷敲碗要求重新發行的款式，為讓喜歡雪花的粉絲們能一次擁有雪花球主題耶誕口罩。中衛首次重新限量發行「星空雪花」，並和「緋紅雪花」一起販售。口罩販售通路資訊，將於11月21日統一於中衛粉絲專頁上公佈。

(中時 )