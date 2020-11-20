一名在金門服役的軍人，在當地結交一名持有殘障手冊的A女，但雙方分手7個月後，兩度邀約女方出遊，並將對方強拉進公廁內以及海堤旁性侵，兩次均遭到女方強烈抵抗仍硬上，甚至射精在其肚子上並用手機拍下過程，即使雙方以42萬元和解後，一審判處7年6月徒刑，經上訴後仍遭高院駁回。

根據判決書記載，該名軍人於民國103年10月29日入伍服役，和女方為前男女朋友，但兩人於107年4月間分手，明知Ａ女領有身心障礙證明，卻在107年11月2日夜間10時36分許，在金門縣金城鎮莒光公園殘障廁所內，不顧A女不斷以口頭表示「不要」，仍強行褪去女方衣褲壓制強行性侵得逞。

接著又食髓知味，於107年11月19日夜間8時40分許，與A女在金門縣金城鎮雄獅堡附近萬善爺宮旁海堤步道聊天時，強行將A女抱起，並褪去A女褲子進行指侵。當天晚上，又將A女載至金門縣金城鎮莒光公園殘障廁所內二度性侵，期間還射精在女方肚子上，並以手機拍下影片，A女方不甘受辱憤而報警。

A女在警訊中表示，對方都用強硬方式強迫他口交，接著硬捏她的胸部，她雖然不斷喊「不要」，不過對方還是將她壓在地板上性侵，過程中即使不斷掙扎大喊，但對方「一直動一直動」還用手機拍下過程，結束後男方騎機車將她載到體育館下車後，我覺得下體會痛痛的，所以才打電話110報警。男方則在警訊中對於A女的陳述坦承不諱。

法官審理時，認定男方僅因一時私慾，明知A女係心智缺陷之人，且明確表達反對與被告進行性交，但仍無視A女意願，對A女為強制性交得逞，嚴重侵害A女之性自主決定權及身體控制權，危害A女身心健康，即使與A女達成新臺幣42萬元之和解條件，仍判她7年6月有期徒刑，經上訴後，高院法官認為一審並無不妥，駁回其上訴。

(中時新聞網)