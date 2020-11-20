中信兄弟今年第一指名的潛力投手余謙成為本屆關懷盃人氣王，不管走到哪都有小朋友的熱情歡呼，他今日抽空來看表妹王彤的比賽，意外讓場邊小朋友大騷動，小朋友不斷向余謙提問，還有犀利問題「有交很多女友嗎？」讓余謙招架不住。

余謙透露自己自從中華隊U18拿到冠軍、獲選MVP之後，走在路上都會被認出來，昨日出席關懷盃開幕儀式，跳大會舞時也成為小朋友擁簇的對象，「我在開南也很多人跟我要簽名，一開始不習慣，但現在已經接受了，會多跟大家互動。」

余謙到卑南國中觀看武陵國小對千秋國小的「布農內戰」，剛打完比賽的宜蘭馬賽國小小朋友立刻圍上前，還不斷丟出問題，小朋友提問「你有交很多女朋友嗎？」、「球速怎麼只有150公里」、「你還有在打擊嗎？」余謙招架不住，只好幽默回應，「請你們先去廁所。」

還有小朋友當場邀請余謙到馬賽國小教球，余謙說要先問教練可不可以，教練當下立刻答應，小朋友歡呼說，「你什麼時候來都可以，我們歡迎你，但要快一點，我們明年就畢業了！」余謙對小朋友的合照、簽名要求來者不拒，小朋友還說，「我們要把你抬回飯店，我不洗手了！」

余謙透露自己小時候也打過關懷盃，因此成為職棒球員後也想回饋花東基層棒球，「第一次打關懷盃也是看到智勝學長，他從我小時候就很有名，現在跟他同一隊也很開心。」最後小朋友要離開時還大聲對余謙說，「祝你10勝10K」、「祝你早生貴子」、「你要多吃肉、多吃飯」、「祝你長到180！」

余謙幫少棒球員簽名。（鄧心瑜攝）

(中時 )