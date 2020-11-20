富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)在20日起展開全新學年度的賽事，首場就排出尋求3連霸的健行科大，遭遇剛從二級升上一級的中原大學，儘管健行最後以87比55輕鬆取勝，健行總教練劉孟竹賽後仍不禁感嘆，「我們反而被中原上了一課！」

會讓劉孟竹這樣說的原因，就是中原前3節一路緊咬比分不放，直到末節一開始，健行打出誇張27比0才拉開差距，「我真的沒料到，必須要給剛升上來的中原很大肯定，他們在防守與衝搶意識上面做得很好，也帶給我們很大壓力。」

不過老實講，身為上屆冠軍的健行，確實有點放水嫌疑，畢竟他們少了高錦瑋、高承恩兩名後場大將，剛來報到的外籍生安科爾，也在先前花蓮觀護盃最後1天不慎拉傷背部與右腳踝發炎，劉孟竹預估這3人在第1階段賽事都不會打。

「畢竟我們兩個半月都沒法練球，直到本月2日才算到齊，安科爾也在那天中午結束隔離，實際上跟我們練球還不到兩周，整個團隊狀態還沒抓回來，我想現在應該只有5成，」劉孟竹說，「反正我們就是一關一關過，靠比賽調整回來。」

這是中原教練張智峰在UBA一級執教的首場賽事。(大專體總提供)

這是中原大學相隔17年重返UBA一級賽事舞台，也是「馴獸師」張智峰首次在UBA一級賽事執教，向來不多話的他，賽後難得擠出不少話出來，展現擔任大學教練應有對談水準，「畢竟你們知道，這場比賽，嗯…就是很重要啦！」

「我想下半場分數一下子被拉開的主因，還是因為我必須調整先發體能，替補上場卻不夠專注，才被對方連進3顆三分球拉開，」張智峰表示，「不過上半場大家表現出乎我意料之外，真的打很好。反正雙方實力有差距，就是多輪替一點。」

(中時 )