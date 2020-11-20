KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（20）日舉辦「KPMG十三屆企業志工日」，分別前往36個社福機構服務及淨山。

安侯建業主席于紀隆指出，KPMG安侯建業已連續13年舉辦企業志工日，除了上千名KPMG安侯建業員工參與志工日以外，其他留守或出差員工也自發性捐款近百萬元及捐贈7千片醫療口罩給社福團體，紓解今年募款困境並給予實質幫助。

為深化企業社會責任，KPMG安侯建業執行長曾國禓表示，企業志工日象徵對社會回饋，透過長期活動讓企業社會責任深化為KPMG重要的企業文化之一。負責籌備志工日的KPMG安侯建業專業組織策略長郭冠纓則指出，今年社福機構的志工人力因疫情縮減，KPMG特別逐一和機構聯繫確認，許多機構皆表達高度合作意願，甚至提前規劃一對一的外出活動行程，讓社福團體輔導的弱勢族群走出戶外。

此次KPMG台灣所服務的據點包括伊甸社福基金會、心路社福基金會、第一社福基金會、育成社福基金會、真善美基金會、仁愛社福基金會、唐氏症基金會等36個社福單位。

(工商 )