日本懸掛外交官車牌的車輛將近2000輛，去年發生約2600件違規停車，但罰鍰繳納比率僅約25%。日本參議員批評，外交官特權不具有違規特權，要求有關單位公布「違規大國」。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務省表示，基於規定外交特權的國際條約等，各國派駐在日本的外交官所使用的車輛，可以進行車輛登記及懸掛藍色的特殊大牌，目前登記在內的外交官車輛近2000輛。

在19日的參議院外交防衛委員會上，談到懸掛外交官車牌車輛的違規停車問題時，警察廳列席官員說，2018年全年約3900件、2019年全年約2600件，且去年違規罰鍰繳納率僅25%。

最大在野黨立憲民主黨參議員白真勳說，外交官有不受逮捕及審判特權，但外交特權並非可以違反交通規則的特權，「最低限度遵守日本交通法規也是理所當然的事」，並要求有關單位公布「違規大國」。

外務大臣茂木敏充表示，發生這種違反交通規則的情況，真的令人感到遺憾；將進行各種宣導讓大家都能徹底遵守交通法規，政府將確實因應。

(中央社)