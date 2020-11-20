網路詐騙受害者不分年齡，台南將軍區一名74歲的阿嬤，在臉書被暱稱Eric Lee Wong臉友假求婚，要求匯款新台幣3萬467元到其國外帳戶，幸好阿嬤至銀行匯錢時被行員察覺有異，通知警方帶回派出所關懷解說，阿嬤始驚覺受騙。

台南市佳里警分局佳里派出所警員林育奇、朱麗蓉19日上午接獲轄內金融機構通知，有民眾疑似遭詐騙，經員警馳赴現場了解，原來是一名74歲的阿嬤被臉書臉友Eric Lee Wong求婚，卻要求她先付3萬多元生活費。

阿嬤不疑有他至中國信託欲匯款時，被行員發覺有異，通知警方成功攔阻，阿嬤驚覺受騙，對於自己一時的糊塗感到不好意思。

此外，10日西港區一名女子也遭網路詐騙，被臉書上認識的外籍男子以代收貨物匯款為由，要求匯款800美金（約台幣2萬4000元)，幸好被中國信託佳里分行行員與警方合力成功攔阻。

佳里分局長甘炎民呼籲民眾，詐騙集團利用網路隱匿特性，大量發送交友訊息，遇有單身或渴望愛情對象，即故意嘘寒問暖製造虛幻愛情泡泡，藉由對網路話取得信任，進而以假求婚、代收貨款、代繳稅金及意外急需等各種理由，要求匯款境外、提交金錢都是屬於詐騙手法，民眾務必提高警覺，只要多加注意，與警方聯絡，即可減少詐騙案之發生。

(中時 )