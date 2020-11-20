政治人物爆紅都靠他！ 郭子乾笑談模仿人生超瘋狂

出道至今33年的藝人郭子乾，靠著唯妙唯肖的模仿功力在演藝圈走紅，曾經在眾多模仿節目中，跟著政論時事扮演超過500多位政治名人，像是前高雄市長韓國瑜，台北市長柯文哲，還有讓大家印象深刻的行政院長蘇貞昌「衝衝衝」，每一次的表演聲量極高，逗得觀眾捧腹大笑，同時也有網友稱郭子乾是捧紅政治人物的最佳推手。

政治人物爆紅都靠他！ 郭子乾笑談模仿人生超瘋狂

郭子乾接受 《中時新聞網》訪問表示，想要做出好的模仿，就必須細心觀察對方的一舉一動，模仿中最重要的關鍵就是靈魂，把對方的特色放大，讓大家一眼就看出是在模仿誰。不過，最令人意外的是，郭子乾在練習模仿時從不照鏡子，他認為自己覺得像就是像，何必要照鏡子？而這樣的自信其實也來自每次表演時觀眾的歡呼聲和笑意。郭子乾以模仿台北市長柯文哲為例，每次表演時，都還沒介紹，只要一抓頭，觀眾就會心一笑，這就代表模仿成功了，更不需要用鏡子證明。

郭子乾的兒子今年20歲，也繼承了爸爸的表演細胞，踏入演藝圈，他坦言「其實並不擔心兒子從事表演或藝術方面的工作，如果自己也否定兒子的發展，那就等同於我也否定了以前的自己。」每一次的模仿都用誇張的肢體動作及妝髮詮釋，但郭子乾從不怕被定位成諧星，他讓為觀眾透過他的表演感到開心，其實也算做功德。

政治人物爆紅都靠他！ 郭子乾笑談模仿人生超瘋狂(圖/中時資料照)

(拍攝剪輯/邱子軒、陳宏睿)

(中時新聞網)