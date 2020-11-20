新北市副市長謝政達陪著學童一同闖關。（李俊淇攝）

新北市教育局今（20）日起連續2天在新莊體育館舉辨資訊科技教育成果展，館內打造為「北極冰封半島」的場景，為響應世界地球日及聯合國永續發展目標，以環境教育議題為主軸，共設置65個攤位及7條路線供民眾闖關，吸引2000人參與，副市長謝政達化身極地守護者，以IPad掃碼啟動機關，現場噴灑大量乾冰，螢幕也出現大片雪花讓館內再現極地風貌。

體育館內分為「極地探險闖關」、「大師論壇」、「射塑英雄讚-空拍機啟航」、「極地小尖兵-AI自走車出任務」、「程式X環境互動體驗區」及「創新教育科技體驗區」六大主題，共設置65個攤位7條闖關路線，每條闖關路線皆有限量版的北極動物鑰匙圈，只要完成6關，即可參與抽獎活動。

活動也邀請均一平台教育基金會呂冠緯董事長分享「對未來教育的思考與想像」，與現場教育人員交流在即將來臨的5G時代，如何面對數位學習的變革及運用資訊科技幫助學生學習。米倉國小校長林愛玲表示，當滑世代學生遇上5G的來臨，將擦出什麼火花，值得大家關注。科技進步不僅讓資訊唾手可得、速度加快、跨越地域，更影響師生的教與學，我們應該思索要做哪些調整，才能真正有助學生的學習。

謝政達副市長表示，數位學習風氣及資訊素養養成，一直以來都是新北市重視的教育政策，在課程上發布國中小資訊科技教學綱要，在師資上補足國中資訊科技專長教師，在硬體上補助公立國中小設置智慧教室，在軟體整合上推動新北校園通APP，目的就是希望藉由科技提升學生的學習成效，面對AI時代來臨，科技應用能力是孩子未來應具備的關鍵能力之一，除了要運用科技工具協助教師進行創新教學，也要培養學生善用科技工具解決生活問題。

(中時 )